Ani Czech Republic, ani Česko. Mladé reprezentantky ponesou na domácím ME nápis Czechia

„Czechia je určitě víc mezinárodní slovo než Česko. Spousta národů nepřečte písmena s háčkem. Když už se dál nemá používat Czech Republic, přišlo mi logické to nahradit anglickým nápisem. Přijde mi to průlomové. Jsme nyní po té změně zřejmě průkopnice a možná se to chytí dál," věří říká útočnice českého výběru s řeckými kořeny Ellen Pantazopoulou.

Debata v týmu byla plodná, nakonec ale s většinovou podporou zvítězil anglický ekvivalent. „Víc lidí ze zahraničí si to určitě spojí s předešlým označením Czech Republic díky stejnému kořenu slova, než když uvidí jen nápis Česko. Navíc pro naší generaci je určitě angličtina mnohem bližší než pro starší lidi, možná i proto vyhrála tato verze," myslí si středopolařka Lucie Chottousová.

Juniorská lakrosová reprezentace rozhodně není první, název Czechia už dříve používaly některé menší sporty. Daleko více se uchytila varianta Česko, kterou využívají například reprezentace v basketbalu, hokeji či baseballu. Stejně tak učinil seniorský národní tým lakrosistů na MS v San Diegu.

Foto: Český ženský lakros Dres ženské juniorské reprezentace na lakrosovém ME do 21 let v Praze.

Nutno dodat, že zkrácená verze od roku 2016 byla na žádost vlády zanesena i do databází OSN a NATO a loni na podzim požádal Český olympijský výbor ten mezinárodní o zapsání názvu Czechia do databáze států pro sportovní soutěže. Pod názvem Česko, případně jeho anglickým ekvivalentem, by mohla česká výprava vystupovat už na OH 2024 v Paříži.

Co se týče samotného šampionátu hráček do 21 let, Češky vstoupí do turnaje v neděli 2. července proti Anglii (16:30) a o den později je v základní skupině ještě Wales (19:00). Na hřišti v areálu Pražačka v Praze 3 se představí celkem 11 týmů, medailové zápasy se odehrají na Žižkově v neděli 9. července. Domácí reprezentantky věří, že navážou na stříbro z posledního juniorského ME v Katovicích z roku 2018, kdy prohrály ve finále právě s Anglií.

„Cíle máme určitě vysoké. Doufám, že v prvním utkání proti Anglii předvedeme dobrý výkon a že se pak s nimi potkáme o týden později ve finále," prohlašuje sebevědomě Pantazopoulou. „Je lepší začínat s těmi nejlepšími, i když to pro nás bude těžká zkouška," doplňuje k losu Chottousová. „Chceme bojovat o postup do finále a hrát o zlato," hlásí trenér Adam Ondráček.