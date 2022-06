Krásné město u oceánu, hřiště v každém parku. Kreuzová si plní sen díky lakrosu

Byla talentovanou hráčkou, členkou juniorské reprezentace. Po střední škole odešla do USA, kde pracovala jako au pair. „Lakros jsem hrála jen rekreačně, ale pak jsem se rozhodla si najít školu, kde bych mohla hrát a studovat,“ vysvětluje.

A tak obepsala několik univerzit, tři si jela obhlédnout osobně a pak zvolila Bridgeport. „Nabídli mi nejlepší stipendium, navíc je to krásné město na pobřeží oceánu,“ objasňuje svoji volbu. Má za sebou tři roky studia psychologie a hraní za tým tamních Purple Knights.

„Teď s námi hrála i jedna Švédka, která si to chtěla zkusit, ale ta přišla jako fotbalová brankářka,“ popisuje.

Kreuzová by ráda v USA zůstala i po studiích a věnovala se sportovní psychologii a třeba se jako hráčka dočká i lakrosu na olympijských hrách. „Pro Los Angeles 2028 je šance velká, snad to vyjde,“ věří, že lakrosu pomůže možnost pořadatelů her ovlivnit skladbu sportů.