Arrows proti Drakům, baseballová extraliga pokračuje reprízou loňského finále

Do sezony vstoupili lépe Draci, kteří jsou zatím bez porážky. Arrows byli úspěšní v sérii s Hrochy, a tak oba týmy mohou navázat na minulé vydařené kolo. Drakům se daří v útoku, mezi TOP10 pálkaři extraligy mají hned pět hráčů, prvenství stále drží Martin Červinka. A doufají, že se jim v tomto atributu bude dařit i nadále. „Bude to těžký soupeř, mají výborného nadhazovače Satoriu. Musíme zabrat a zkusit vydolovat co nejvíce to půjde a hrát jako v minulých zápasech, tedy dobře na pálce i v obraně," plánuje před sérii jeden z trenérů David Winkler.