Baseballista Večerka podepsal profesionální smlouvu s Arizonou Diamondbacks

"Je to oficiální. Podepsal jsem kontrakt s Arizonou Diamondbacks. Těším se na novou kapitolu ve své kariéře. Tohle je jen začátek," napsal Večerka na twitteru.

Během uplynulé sezony na sebe Večerka upozornil i výkony v české soutěži. S brněnskými Hrochy se probojoval do finále, kde se stal nejmladším "startérem" play off v klubové historii.

"Co v posledních letech zažíváme, je neuvěřitelné. Po několika letech tvrdé práce s mládeží přichází konečně obrovské úspěchy i mezi dospělými. Nejprve jsme postoupili do extraligového finále a teď máme dvě sezony po sobě Hrocha, který podepsal profesionální smlouvu. Je to fantazie," prohlásil sportovní ředitel klubu Tomáš Ovesný.