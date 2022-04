Baseballová extraliga pokračuje dvěma městskými derby

RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Problém Sparty: Rozdělení pravomocí, od majitele po uklízečky

Fotbalová Sparta se na Hané odstřelila z boje o mistrovský titul. O ten budou hrát už jen Slavia s Plzní, nevím, co by se muselo stát, aby to bylo jinak. Z pohledu Sparty je alarmující, že je to další sezona v řadě, kdy nedosáhla na cíle, které měla. Na Letné to musí řešit. Musí se to tam pročistit, ale zrovna odchod Tomáše Rosického nevidím jako řešení. Spíš jde o rozdělení pravomocí, od majitele po uklízečky.