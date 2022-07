Beachvolejbalisté Perušič se Schweinerem vstoupili do turnaje v Gstaadu výhrou

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem vstoupili do turnaje Pro Tour Elite v Gstaadu vítězstvím. V úvodním duelu skupiny D porazili 21:16 a 21:19 rakouskou dvojici Alexander Huber, Christoph Dressler a zajistili si postup do play off.

Foto: OBO 2022/Vlastimil Vacek, Právo Beachvolejbalisté David Schweiner a Ondřej Perušič oslavují vítězství.Foto : OBO 2022/Vlastimil Vacek, Právo

Článek Zatímco první sada byla v režii čtvrtého nasazeného páru, ve druhé Perušič se Schweinerem dlouho prohrávali. Od stavu 14:14 ale čeští reprezentanti získali tři body za sebou a náskok už udrželi. "Celý zápas byl zmatený, protože uprostřed sezony se změnila pravidla o nahrávce prsty. Nikdo přesně neví, co je povoleno a co ne. Zjistí se to až během zápasu. V prvním setu rozhodčí odpískal jako špatnou náhru každý pátý míč, takže ve druhém jsme radši nahrávali bagrem," napsal ČTK Perušič. Dnes od 17 hodin čeká na švýcarském písku Perušiče se Schweinerem ještě utkání s chilskou dvojicí Marco Grimalt, Esteban Grimalt o postup do osmifinále. Ostatní sporty Beachvolejbalisté Perušič se Schweinerem vyhráli Český pohár v Chodově Porážkou do skupiny H naopak vykročili Jakub Šépka s Tomášem Semerádem, kteří nestačili na domácí dvojici Marco Krattiger a Florian Breer. Turnajovým osmičkám podlehli 16:21 a 18:21. Ve čtvrtek je čeká souboj o udržení v turnaji s Nizozemci Leonem Luinim a Rubenem Penningou. Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Gstaadu Muži: Skupina D: Perušič, Schweiner (4-ČR) - Huber, Dressler (29-Rak.) 2:0 (16, 19), 17:00 Perušič, Schweiner - M. Grimalt, E. Grimalt (13-ČR). Skupina H: Krattiger, Breer (8-Švýc.) - Šépka, Semerád (25-ČR) 2:0 (16, 18).

