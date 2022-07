Perušič se Schweinerem jsou na písku v Gstaadu po dvou výhrách v osmifinále

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem vstoupili do turnaje Pro Tour Elite v Gstaadu vítězstvím. V úvodním duelu skupiny D porazili 21:16 a 21:19 rakouskou dvojici Alexander Huber, Christoph Dressler a zajistili si postup do play off. Ani ve druhém vystoupení nezaváhali. České jedničky vyhrály nad chilským duem M. Grimalt, E. Grimalt po setech 21:16, 21:16.

Foto: OBO 2022/Vlastimil Vacek, Právo Beachvolejbalisté David Schweiner a Ondřej Perušič oslavují vítězství.Foto : OBO 2022/Vlastimil Vacek, Právo

Článek Perušič se Schweinerem v úvodním duelu skupiny D porazili 21:16 a 21:19 rakouskou dvojici Alexander Huber, Christoph Dressler. Zatímco první sada byla v režii čtvrtého nasazeného páru, ve druhé Perušič se Schweinerem dlouho prohrávali. Od stavu 14:14 ale čeští reprezentanti získali tři body za sebou a náskok už udrželi. "Celý zápas byl zmatený, protože uprostřed sezony se změnila pravidla o nahrávce prsty. Nikdo přesně neví, co je povoleno a co ne. Zjistí se to až během zápasu. V prvním setu rozhodčí odpískal jako špatnou náhru každý pátý míč, takže ve druhém jsme radši nahrávali bagrem," napsal ČTK Perušič. . Na švýcarském písku následně přehrál se Schweinerem i chilské bratrance Marca a Estebana Grimalta, a to shodně 21:16. Porážkou do skupiny H naopak vykročili Jakub Šépka s Tomášem Semerádem, kteří nestačili na domácí dvojici Marco Krattiger a Florian Breer. Turnajovým osmičkám podlehli 16:21 a 18:21. Ve čtvrtek je čeká souboj o udržení v turnaji s Nizozemci Leonem Luinim a Rubenem Penningou. Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Gstaadu Muži: Skupina D: Perušič, Schweiner (4-ČR) - Huber, Dressler (29-Rak.) 2:0 (16, 19), Perušič, Schweiner - M. Grimalt, E. Grimalt (13-Chile) 2:0 (16, 16). Skupina H: Krattiger, Breer (8-Švýc.) - Šépka, Semerád (25-ČR) 2:0 (16, 18). Míčové sporty Plážová volejbalistka Nausch Sluková porodila dceru

Reklama