"Bez ohledu na to, jestli se udržíme, nebo ne, musím říct, že jsem na kluky ohromně pyšný. Sehráli jsme čtyři skvělá utkání a ukázali, že se můžeme měřit s nejlepšími celky na světě. Kdo by si to byl ještě před půl rokem pomyslel," řekl trenér Chadim v tiskové zprávě ještě před rozhodnutím o postupu.

Schneider dodal, že celkově zanechali baseballisté na WBC mezi elitou dobrý dojem. "Čelili jsme nejlepším hráčům na světě a každý zápas jsme odehráli se ctí. Do posledního zápasu jsme měli šanci postoupit do čtvrtfinále, ale nedopadlo to, nepostoupili jsme. Je to takové padesát na padesát," uvedl Schneider.