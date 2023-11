Bývalý portugalský cyklista má distanc na 25 let za distribuci dopingu

Oba byli mezi 26 vyšetřovanými osobami v rozsáhlé akci namířené proti dopingu s názvem Prova Limpa (Čistý test), která vedla k zániku kontinentální stáje W52-FCPorto, jež patřila k předním cyklistickým týmům v zemi. Sedm jejích jezdců obdrželo za doping zákazy startů v rozmezí od tří do sedmi let. Byli mezi nimi i tři bývalí vítězové Kolem Portugalska Joao Rodrigues (sedm let), Ricardo Mestre a Rui Vinhas (oba tři roky).