Čech, který patří k nejlepším na světě. Koloběžkář Zelinka si dopřává pořádnou dávku adrenalinu a sní o olympiádě

„Díky olympiádě by se nám najednou otevřely další dveře, i co se týče sponzorů. Teď jsou ty dveře zavřené, protože tam nejsme, ale jakmile se tam dostaneme, tak se všechno otevře a hodně jezdců pak může žít jako profesionální sportovci. Teď se tím ani neuživí a dotují sami sebe," říká třiadvacetiletý český závodník. Co všechno s koloběžkou umí, uvidíte v našem videu.

V těchto dnech Richard Zelinka připravuje exkluzivní show u příležitosti historicky prvního mistrovství ČR na koloběžkách v pumptracku. To proběhne 17. června před Centrem Černý Most. O den později se tady uskuteční také závod na kolech v pumptracku (což je speciálně navržená dráha plná zatáček).

I když v této sezoně mistr světa na koloběžce závody vynechává, rozhodně nezahálí. „Odpočinkové módy moc nejsou, stále jezdím, abych se udržoval a nezapomínal. Pořád zkouším nové triky. Chtěl bych jezdit co nejdéle. Teď jsem zrovna měl tady na rampě kluka, kterému je třicet let. Jezdí na kole a patří mezi nejlepších pět na světě. To je teď můj cíl. Je mi třiadvacet, takže ještě sedm let do té třicítky mám."