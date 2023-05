Bláznovství! Čeští bikeři mají světový unikát. Sjeli nepálskou šestitisícovku, kolo vynesli na zádech

Výzvou pro bikery byl už samotný výšlap. „Protože nečtou itineráře. Až v Nepálu zjistili, že to kolo budou muset týden někam nést," popisoval Trávníček. „Je to pravda, fakt tyhle věci moc nečteme," pousmál se Novák. „Druhý den jsme na sebe koukali a nechápali, jak máme zvládnout dalších pět dní," pokračoval.

„V jednu chvíli mě to při sjezdu vytáhlo právě na pravou stranu, naštěstí se mi podařilo vyrovnat směr a pokračovat do bezpečí. Když už jsme si mysleli, že to nejnebezpečnější máme za sebou, zatáhlo se a my jsme byli rádi, že vidíme, kam máme jet," popisoval Novák.

Domů se vrátil před deseti dny. „Pořád se snažíme vstřebat dojmy a zážitky. Byla to o dost delší a intenzivnější cesta, než jsme si mysleli," přiznal Zejda. Na expedici se navíc vydal ve chvíli, kdy byla manželka v devátém měsíci těhotenství. „Je jasné, že lidi na nás koukají jako na blázny. Ale my se k tomu snažíme přistupovat zodpovědně," pokračoval. „Pro mě je důležité, že jsme si něco vymysleli, vysnili, spousta lidí nám to rozmlouvala, ale my jsme to dali," radoval se.