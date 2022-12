Červenka získal dvě baseballové ceny, trenérem roku je Chadim

V uplynulé sezoně se dařilo i ženám, které vybojovaly stříbrné medaile na mistrovství Evropy. Junioři získali na domácím ME bronz. Titul v nejvyšší soutěži slavili po třiadvacáté Draci Brno.

V play off se stal nejlepším pálkařem Červenka, mezi nadhazovači zvítězil Lukáš Ercoli z Hrochů Brno. "Mám radost. Za sebe i za Hrochy. Došli jsme až do finále a myslím, že jsme Drakům v Czech Series zatopili a byl to skvělý brněnský souboj," řekl levoruký nadhazovač, jenž letos v brněnském klubu hostoval z pražské Kotlářky. Cenu pro nejužitečnějšího hráče získal Juan Jaime z Draků.