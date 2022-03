"Do zápasu jsme nastupovaly s tím, že bude velmi těžký a vyrovnaný. Turkyně tu dokázaly odehrát podobně jako my spoustu výborných zápasů, které ale nakonec neskončily výhrou. Dnešní zápas jim ale sedl na výbornou. Každou naši sebemenší nepřesnost potrestaly a výhru si zasloužily," uvedla Baudyšová na facebookovém profilu českého curlingu. "Zítra nás čekají poslední dva zápasy, dáme do nich všechno."