Česko bude mít nového squashového krále. Do finále šampionátu se dostali Švec a Solnický

Úvodní semifinále bylo strhující, v souboji Martina Švece s Markem Panáčkem byly k vidění dlouhé a dynamické výměny. „Bylo to brutálně fyzicky náročné," kroutil hlavou Švec, který duel ovládl až v páté sadě. Přitom prohrával 1:2 na sety. „Překopal jsem taktiku, musel jsem být více aktivní. Dobře jsem umisťoval údery dopředu, což Marka stálo hodně sil. To rozhodlo. Dostával jsem se do lepších pozic a tlak jsem stupňoval," líčil Švec.

Do svého dalšího finále se dostala Anna Serme, která si v semifinále poradila s Evou Feřtekovou. V neděli tak bude usilovat o svůj čtvrtý titul. „Jsem ráda, že jsem to zvládla bez ztráty setu, snad to bude pokračovat," pochvalovala si Serme, která na světovém žebříčku drží 38. místo, což je jejím dosavadním maximem. „Po dlouhé době je to tak, že já diktuji tempo a není to tak lehké. Člověk si lehce navykne na vlnu těch lepších hráček."