Serme a Mekbib jsou favority 30. domácího šampionátu ve squashi

"Určitě jsem přijela pro titul, ale beru to kolo po kole," řekl Serme. Dodala, že bude mít při zápasech na mysli i dění na Ukrajině, kterou vojensky napadlo Rusko za pomoci Běloruska. "Přijde mi neskutečný paradox, že po covidu, kdy jsme všichni byli zavření doma, abychom nikoho nedostali do nebezpečí, se teď lidi zabíjejí ve válce. Jde z toho strach. Ukrajincům hrozně moc fandím, je vidět, že mají odvahu. Jejich prezident to dokazuje a doufám, že to zlo zastaví."