Čeští gymnasté budou mít na ME maximální počet dvanácti reprezentantů.

Do úterní mužské kvalifikace v Turecku nastoupí český tým ve složení Daniel Bago, Jack Gagamov, Daniel Radovesnický, Martin Pospíšil, Ondřej Kalný a Radomír Sliž. Je to velký rozdíl oproti loňskému ME, kde jako jediný ze seniorů závodil Sliž na koni našíř. Osmnáctiletý Bago a sedmnáctiletí Gagamov a Pospíšil tam tehdy byli v juniorské kategorii.