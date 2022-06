Čeští šermíři končili brzy

ME v šermu v Antalyi: Muži, šavle: Finále: Bazadze (Gruz.) - Curatoli (It.) 15:11, semifinále: Bazadze - Bibi (Fr.) 15:4, Curatoli - Apithy (Fr.) 15:11, 48. Srp, 53. Cacek (oba ČR) - vyřazeni v kvalifikaci. Ženy, fleret: Finále: Ebertová (Něm.) - Errigová (It.) 15:11, semifinále: Ebertová - Volpiová (It.) 15:9, Errigová - Thibusová (Fr.) 15:11, 40. Němcová, 43. Bímová (obě ČR) - vyřazeny v 1. kole

