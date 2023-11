Chadim prodloužil smlouvu u baseballové reprezentace do roku 2026

Podepsáno. Pavel Chadim tak může pracovat a budovat tým pro další turnaj World Baseball Classic, který by se měl konat právě v roce 2026 a Češi díky výhře nad Čínou mají účast zajištěnou. Ještě předtím jej ale bude čekat další evropský šampionát, který by měl v roce 2025 hostit Izrael. A Češi zatím stále čekají na medaili z tohoto turnaje.

Současný lodivod přebral tým po Miku Griffinovi po mistrovství Evropy 2021 v Itálii, kde Češi skončili, stejně jako letos, na pátém místě. Následně ale postoupil z již zmíněné kvalifikace na hlavní turnaj World Baseball Classic. Tam až do posledního zápasu Češi bojovali o postup do čtvrtfinále. V létě pak po osmi letech vyhráli domácí Pražský baseballový týden. V přípravě před ME národní tým dokázal jednou porazit Nizozemsko i Itálii, ale na samotném domácím šampionátu skončili mimo medaile. V důležitých utkáních podlehli pozdějším finalistům.