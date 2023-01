Choupenitche čeká v Paříži první turnaj roku, těší se na vyprodanou arénu

Nejlepší český šermíř si vyzkouší atmosféru, která by ho mohla čekat také v létě roku 2024. "Až na to, že teď budeme šermovat na stadionu Pierra de Coubertina a olympiáda proběhne v Grand Palais," upozorňuje na rozdíl Choupenitch.

"S olympijskou kvalifikací je to tak, že začíná až v březnu a bude končit v březnu roku 2024. Současné výsledky se ale počítají do žebříčku Světového poháru," pokračuje brněnský rodák, který je v turnajích SP nasazovaný přímo do hlavní soutěže mezi nejlepších 64.