Nechceme být cíl charity, jsme sportovci, říká šéf paralympioniků Sýkora

Konečně máme vizi na deset let a jsme na to hrdí. Stanovili jsme si tři základní ambice. Silná servisní organizace, sportovní úspěchy a popularita parasportu. Teď je potřebujeme naplnit. Chceme být vidět a dávat o sobě vědět. Neradi bychom byli cíl charity. Jsme sportovci, ne hendikepovaní. Desítky tech nejlepších jsou dokonce i profesionálové. Naše heslo zní „sport je jenom jeden". Funguje úzké propojení s Českým olympijským výborem a jeho předsedou Jiřím Kejvalem. Máme spoustu společných partnerů.

Sportovci to sice rádi říkají, ale úplně často se to neděje. Podle mě není nikdo, kdo by si všechno musel platit sám. Za standardní situace, kdy je zajištěna podpora státu v podobě Národní sportovní agentury (NSA) a podpora členského svazu, nemělo by k tomu docházet. V minulém roce se ale výplata od Národní sportovní agentury dost zasekla.