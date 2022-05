Dominantní Fuksa ovládl na SP v Račicích i kilometrovou trať

"Od začátku se mi jelo dobře, věděl jsem, že jsem vepředu, dodávalo mi to sílu. Snažil jsem se co nejvíc šetřit síly na finiš, kdyby někdo zaútočil, abych byl ready. To se mi povedlo, posledních pár metrů jsem si mohl užít, projet cílem a pozdravit diváky," radoval se Fuksa.

Inspiroval ho sobotní zápas českých hokejistů na mistrovství světa s Norskem. "Viděl jsem Davida Pastrňáka, jak proměnil ten nájezd a vypadalo to strašně jednoduše. Říkal jsem si, že to chci udělat dneska stejně. A dopadlo to docela dobře," usmíval se poté, co poprvé od roku 2018 vyhrál kilometr na Světovém poháru.