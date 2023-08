Draci opět v roli favorita, ve finále se proti nim postaví Tempo Praha

Velká repríza, po dvaceti letech bude ve finále k vidění souboj brněnských Draků a pražského Tempa.

Draci Brno se budou na kopci spoléhat zejména na své zahraniční nadhazovače. Z nich jasně vyčnívá Jhenderson Hurtado, jenž má nejlepší průměr umožněných doběhů v soutěži (1.23). V semifinálové sérii proti Eagles navíc ukázal výbornou formu, když v šestnácti odházených směnách proti němu Pražané stáhli pouze jeden doběh. Při svém posledním startu chyběl venezuelskému nadhazovači jeden out, aby si připsal velmi ceněný no-hitter.

Svými zkušenostmi z MLB bude velmi prospěšným hráčem Juan Jaime, jenž byl jedním z důležitých hráčů, kteří stáli za loňským triumfem. Jednu ztrátu ale Draci zaznamenali na nedávném mistrovství Evropy U23 v Rakousku. Při obranném zákroku v poli si poranil ruku Tomáš Chadim natolik, že jej s určitostí v sérii neuvidíme.

Foto: baseball.cz, Lenka Brožová Nadhazovač Jhenderson Hurtado je trumfem Draků.

„Samozřejmě chceme vyhrát. To je náš cíl, který jsme si dali již před sezonou," říká před startem finále manažer Draků Hynek Čapka. „Jsme si vědomi síly Tempa, které hrálo celou sezonu, kromě začátku, stejně jako my dobře. Myslím, že to budou vyrovnané partie a doufám, že nakonec budeme my ti šťastnější."

Tempo nepatří mezi tradiční účastníky v play off. Od roku 2012, kdy se Pražané vrátili do české nejvyšší soutěže, se do něj probojovali pouze podruhé. Ve finále byli naposledy v již zmíněném roce 2003, kdy podlehli Drakům 0:3 na zápasy. V sedmdesátých a počátkem osmdesátých let však klub patřil mezi TOP týmy československé ligy a získal několik titulů.

Foto: baseball.cz, Monika Buryová Draci (vpravo) stojí ve finále proti Tempu.

Před letošní sezonou však síla týmu výrazně stoupla s příchodem nejlepšího českého baseballisty posledních let Martina Červenky. Také v dresu Tempa potvrzoval celý rok své kvality a s devatenácti homeruny jasně vede statistiku soutěže a s 81 hity již nyní drží nový rekord extraligy v počtu úspěšných odpalů v jedné sezoně.

Kromě toho má Tempo v sestavě další silové pálkaře jako Martin Zelenka, Keibert Petit a Marek Minařík. Není proto divu, že se 44 homeruny je Tempo na prvním místě mezi extraligovými celky. Druzí Draci mají na kontě 22 homerunů. Minařík v letošním roce několik týdnů kvůli zranění absentoval v nadhazovací rotaci, ale od svého návratu se mu výrazně daří. S ERA 2.39 je tak letos druhým nejlepším nadhazovačem za Hurtadem. Po návratu z USA se k týmu připojil také nejlepší nováček loňské sezony Ondřej Vank.

Foto: baseball.cz, Lenka Brožová Martin Červenka z Tempa v akci.

„Jdeme do toho s čistou hlavou. Budeme hrát naplno. Myslím si, že to bude krásná série a svátek českého baseballu. Draci i my máme dobrou formu," neskrývá odhodlání manažer Tempa Lubomír Čuhel. „Budou se setkávat také různé přístupy. Drakům vychází pálka číselně o něco lépe. Na druhou stranu my máme více vícemetrových odpalů. Po několika měsících, kdy jsme to točili jinak, bude na catcherovi Martin Červenka a těším se, jestli ho nějací běžci z Draků vyzvou na souboj."