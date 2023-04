Extraliga softbalistů startuje, titul obhajuje Locos Břeclav

"Bylo to pro mě obrovské překvapení. Je to jako by mě ve fotbale oslovil Real Madrid. Na dva měsíce se tak stanu profíkem," uvedl v tiskové zprávě Holobrádek, jenž v minulém ročníku extraligy nasbíral více než 100 strikeotů. "Bylo by skvělé letos také vyhrát titul, i když to bude určitě těžší," doplnil.