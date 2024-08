Famózní úspěch. Nevidomý plavec Kratochvíl se stal v 16 letech paralympijským vítězem

Teď si do životopisu může zapsat ještě titul paralympijského šampiona. „Zní to úžasně. Říkal jsem si, že by bylo super být do pátého místa a je z toho zlato. Je to splněný sen. Každému bych přál, aby někdy zažil podobný pocit. Když mi taťka řekl, že jsem paralympijský vítěz, to byla brutální euforie,“ zářil stále teprve 16letý plavec.