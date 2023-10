Mistr světa v rychlostní kanoistice Fuksa je poprvé Armádním sportovcem roku

Fuksa se v první desítce armádních sportovců pohybuje od roku 2013 takřka nepřetržitě, ale v konkurenci veleúspěšných sportovců a sportovkyň z MS i OH byla dosud jeho maximem třetí místa z let 2015, 2018 a 2022. „Je vidět, že Dukláci mají nejlepší sportovce z celé České republiky, a já si moc vážím toho, že můžu armádu a Duklu reprezentovat,“ uvedl na pódiu Fuksa, jehož otec Petr Fuksa starší si odnesl ocenění pro Trenéra roku.

Fuksa týden po triumfu v anketě Kanoista roku získal i ocenění udělované napříč sporty. Odměnou mu byla i krbová kamna. „Beru to domů a nikomu je nedám,“ poznamenal.

Těsně druhá skončila Armádní sportovkyně let 2014 a 2019 Adamczyková, která se vrátila po zlomeninách obou nohou u kotníků a trumfovala na světovém šampionátu v gruzínském Bakuriani. První dva závody nové sezony Světového poháru ale vynechá, protože se účastní taneční soutěže StarDance. „Je jedno, kdy vypadnu ze StarDance, potřebuju se rozjezdit. Směřuju to až na třetí závod v lednu,“ řekla Adamczyková, která by se měla ve své sportovní disciplíně představit 25. a 26. ledna ve Svatém Mořici.