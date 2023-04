Gymnasta Sliž na ME postoupil z pátého místa do finále na koni našíř

Právě Kalný byl v roce 2020 zatím posledním českým zástupcem v mužských finále na jednotlivých nářadích na ME, když skončil pátý na přeskoku. Třiadvacetiletý Sliž bude mít šanci jeho tehdejší výsledek napodobit. Už postup do finále je Sližovým největším úspěchem na vrcholné akci.

Ve středu je na ME na programu kvalifikace žen. České družstvo Soňa Artamonová, Eliška Drncová, Dominika Ponížilová, Lucie Trnková a Alice Vlková, které jako náhradnice jistí Klára Peterková, bude usilovat o umístění do 13. místa. To by Češkám zajistilo účast týmu na podzimním mistrovství světa v Antverpách.