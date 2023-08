Handicapovaný plavec Petráček získal na MS bronzovou medaili

"Jsem hrozně spokojený. V nabité konkurenci, která tady je, je to velký úspěch. Už po Riu jsem říkal, že každá medaile po roce 2016 bude velkým úspěchem," uvedl v nahrávce pro média Petráček, jenž zaplaval čas 43,54. "Byl to krásný boj, užil jsem si to od začátku až do konce, akorát posledních pět až deset metrů mi 'umřely' nohy," dodal český plavec.