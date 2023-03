Hello, Šnajdy! zdraví Japonci nejslavnějšího českého hasiče. Psali o něm i v New York Times

Fotogalerie +4

Baseballisté se sjížděli do Japonska postupně, předposlední přijel hasič Martin Schneider z Olomouce a už druhý den nadhazoval v přípravném utkání. Poslední přicestoval z USA Daniel Padyšák a rovněž hned další jej čekalo tréninkového klání. Tým přípravu přečkal bez zdravotních potíží, jedinou patálii řeší Arnošt Dubový, povoláním učitel, který si přivezl ze soustředění z Valencie nalomený palec u nohy. „Už jsem pálil, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet v dalších dnech," věří Dubový, že se do turnaje nakonec zapojí. „Snad ho využijeme," doufá kouč Pavel Chadim.

Tým absolvoval před odletem do Tokia soustředění ve Španělsku, kde si zvykal především na teplejší počasí, v Mijazaki se jedná zejména o časovou aklimatizaci. „Jsme tady o týden dřív, abychom dohnali hodiny. To je nejcennější, proč jsme sem jeli. Zlepšujeme se každým dnem, je to na dobré cestě," pochvaluje si trenér Chadim. Tým ladí poslední detaily, chce hrát uvolněně a připravuje se na první zápas s Čínou 10. března.

I proto si naplánoval poslední dva přípravné zápasy pod umělé osvětlení, neboť Tokyo Dome je zastřešený stadion. „Tam moc sluníčka nebude, všechno se bude hrát pod světly, musíme si zvyknout. Já jsem třeba nikdy v takhle zavřeném stadionu nehrál, jsem zvědavý, jak bude vidět balón. Je to důležité, pod světly vypadá všechno trochu jinak," vysvětluje Martin Červenka, společně se zámořskou posilou Ericem Sogardem patrně nejlepší z českých hráčů. „Budeme agresivní, budeme bojovat a uvidíme, co se stane," plánuje před turnajem Červenka.

Hráči čelí už při přípravě obrovskému zájmu japonských médií. Televizní štáb byl v Aošimě po celou dobu jejich pobytu, největší zájem měli o někdejšího hráče MLB Sogarda či Červenku, který měl z Čechů nejblíž do MLB. Na letišti ale domácí Japonci poznali také Martina Schneidera. „Hello Šnajdy!" pokřikovali na něj fanoušci, jež český tým a hasiče z Olomouce znali z dokumentu, který natočil v Praze tým Major League Baseball. O Schneiderovi psali dokonce v New York Times.

„Je to něco, co nikdo z nás nikdy nezažil. Je o nás obrovský zájem a nás to těší. Věřím, že to pomůže získat víc fanoušků, dětí a ukáže se, jaký skvělý sport baseball je," pochvaluje si mediální pozornost trenér Chadim, třebaže to znamená větší časové zatížení zejména jeho samotného, ale také některých nejobletovanějších hráčů. Už na přípravných zápasech byly desítky fanoušků, kteří čekali dokonce na podpisy. „Normálně dáme jeden rozhovor za rok," usmívá se Chadim, sám respektovaný neurolog.