Hrůza na Taxisu, to tu dlouho nebylo! Téměř polovina účastníků Velké skončila na obávané překážce

„Neznají to tady a kůň vybočil doleva. Musí se skákat proti lesu, koně se zabrzdí a skáče se do příkopu. Dostal jsem ránu, která nešla usedět,“ říká žokej Jakub Kocman, jenž na Taxisu skončil v sedle Zatara.

„Seděl jsem vpředu a jel, jak jsem zvyklý. Otočíte na pravou ruku na Taxis a musíte mířit rovně, abyste skákali kolmo. On už najel šikmo, což jsem viděl, takže jsem svého koně srovnal. Pak ale i Zataro šel doleva, v rychlosti tak velkého koně nesrovnáte, pokud chcete udržet rychlost,“ popisuje Kocman.

„Moc jsem to neviděl. Stuke asi začal bočil. Nezkušený kůň. Jezdec je v tu chvíli namalovaný,“ říká legendární žokej a v současnosti trenér Josef Váňa starší. Hromadné kolizi se vyhnul vítěz 133. ročníku žokej Jan Faltejsek s koněm Sacamirem.

Vše popisuje podobně jako ostatní účastníci dostihu. „Vnímal jsem hlavě volné koně. Těžké, ale takové krosy občas jsou. Člověk si hledá svou stopu, je vhodné nejet za někým jiným a najít si vlastní prostor,“ říká Faltejsek a dodává, že by se mělo zvážit, zda by měli jezdci a koně bez zkušeností s pardubickou dráhou dostih absolvovat.

Zleva Jan Faltejsek, Pavel Složil, Marek Stromský a James Best, ti nejlepší ze 133. Velké pardubické.

Na Taxisu skončil také Godfrey s jezdcem Danielem Vyhnálkem. Podle trenéra Daniela Töröka se na překážku najíždělo pomalu. „Godfrey šel z klusu a skočil přesně do největší díry. Je štěstí, že jsme zdraví. Máme zas o čem přemýšlet a povídat. Celkově jsem myslel, že dostih bude ze začátku rychlejší a pak se vše uklidní. Doplatili jsme na nezkušenost zahraničních jezdců, kteří to tady neznají a neví, jak se musí na Taxis jet. Nechci to ale dávat někomu za vinu, musím se na vše podívat zpět a zanalyzovat to,“ konstatuje.