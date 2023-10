Vítěz Velké pardubické Faltejsek: Mám štěstí na koně. Na rekordy nehraji

Na svůj v pořadí šestý triumf ve Velké pardubické čekal žokej Jan Faltejsek pět let. V neděli se to povedlo s desetiletým valachem Sacamirem, který byl už před dostihem pasován do role největší favorita. Rozhodl skvěle zvládnutý závěr.

Foto: Roman Vondrouš, ČTK Jan Faltejsek vyhrál s koněm Sacamirem 133. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou

