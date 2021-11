Hry, jaké svět nezažil. Jak Doktor reaguje na kritiku a proč nemíchá sport a politiku?

„Situace byla těžká, ale nikdo nevěděl, co se bude dít. Pravidla byla napsaná, ale prostě nefungovala,“ vzpomíná na dny, kdy se spolu se svým týmem snažil bránit šíření nákazy, ale zároveň připravit co nejlepší podmínky pro sportovce, kteří nakonec do olympijských soutěží mohli zasáhnout.