Hvězdný baseballista daroval ženě spoluhráče porsche

Kelly nosil sedmnáctku během angažmá v Dodgers v letech 2019-2021 i po návratu v uplynulé sezoně. Nyní přešel na číslo 99, poté co podepsal smlouvu na další rok za osm milionů dolarů. „Jen tak někomu bych to nepřenechal,“ citovala agentura AP Kellyho poté, co klub oznámil Ohtaniho příchod. „Bude-li Šohei pokračovat v dosavadních výkonech, bude jednou členem Síně slávy a moje číslo bude vyřazeno. To bude nejblíž, co se k Síni slávy přiblížím já,“ dodal.