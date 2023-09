Hvězdný baseballista Ohtani nesmí po operaci do roku 2025 nadhazovat

Hvězdný japonský baseballista Šohei Ohtani se po operaci lokte musí až do roku 2025 rozloučit s rolí nadhazovače. Devětadvacetiletému univerzálovi z Los Angeles Angels v zámořské MLB zakázali házet lékaři, do té doby bude moci do zápasů naskakovat alespoň jako pálkař. Nejdříve ale od začátku nové sezony v příštím roce, ta aktuální, na jejímž konci mu vyprší současná smlouva, pro něj skončila.

Foto: Kiyoshi Mio, Reuters Japonský baseballista Šohei Ohtani z Los Angeles Angels.

Ohtani, trojnásobný účastník Utkání hvězd MLB či nejužitečnější hráč letošního turnaje World Baseball Classic, si v srpnu přetrhl ulnární kolaterální vaz v pravé paži a jeho klub tehdy oznámil, že do konce letošní sezony nebude nadhazovat. Další zranění z pálkařského tréninku na začátku září ale hráče vyřadilo z akce pro letošek nadobro, načež se rozhodl po konzultaci s lékaři a agentem pro chirurgický zákrok s cílem „posílit životnost" lokte. „Očekávám, že se zcela zotaví a bude připraven bez omezení odpalovat od prvního dne sezony 2024. Obojí (odpal i nadhoz) bude možné od roku 2025," konstatoval v prohlášení ošetřující chirurg Neal ElAttrache, který v minulých dnech operoval například i přetrženou achilovku hvězdy ligy amerického fotbalu NFL Aarona Rodgerse.