Infarktový průběh, kritická situace. Ale prokopli jsme bublinu, jásal kouč vítězných baseballistů

Před turnajem měl hlavní cíl – neskončit po základní skupině poslední, což by znamenalo setrvání v turnaji i za čtyři roky. To se stane v případě, že Čína už na turnaji nevyhraje. Nyní ale Chadim myslí dokonce výš. „Chceme ukázat, že evropské týmy mají své místo na světové scéně. A postoupit ze skupiny," cituje tisková zpráva české reprezentace další plán kouče. Nemluvil v euforii, ale po zralé úvaze. „Se vší pokorou, opakuji se vší pokorou," upozornil.

Průběhu zápasu byl infarktový. „Vypadalo to, že to máme pod kontrolou, ale pak nemohl Šnajdy (Schneider) najít strike zónu," komentoval Chadim. Český tým se z toho dostal, ale v sedmé směně Číňané nachytali Matěje Menšíka mezi metami při snaze o krádež a bylo zle. „Najednou ryc pic, jak to v baseballu bývá, a bylo zle. A pak se stal zázrak," řekl Chadim. „Ten zápas trval čtyři hodiny, a kdo něco takového zažil, tak ví, že to je fyzické náročné. Ale díky Martinovi můžeme slavit, což je neuvěřitelné, ještě mi to moc nedochází," prohlásil po vyčerpávajícím zápase.

Když Martin Mužík odpálil v poslední směně fantastický tříbodový homerun, Chadim se v dugoutu doslova modlil. Rána totiž byla hraniční, málem skončila za levou stranou výseče. „Říkal jsem si, ať to hlavně neskončí vedle. Bylo to o pár metrů, říkal jsem - nezatáčej, nezatáčej," prozradil kouč.

Přestože v poslední směně tým zažíval kritickou situaci, zůstal koncentrovaný. Kapitán Petr Zýma všechny uklidňoval, kouč vyzýval k bojovnosti. „Dokud není konec, není skutečný konec," měl jasno Chadim. „Nálada i přes krizi byla relativně pořád koncentrovaná, každý pracoval na svých úkolech, ale čas zrychloval. Až Martin ho zastavil," pousmál se trenér, který pracuje v Brně jako neurolog.

Nadhazovači, to v baseballu bývá klíč k úspěchu. Daniel Padyšák odházel fantastické čtyři změny, Martin Schneider se sice trápil, ale situaci nakonec zvládl. Michal Kovala byl na hřišti v době krize, ale Marek Minařík konec zápasu ustál. „Všichni ještě mohou v turnaji házet, to byl náš cíl. „Chtěli jsme si Míňu (Minaříka) nechat na Japonsko, aby házel proti Ohtanimu, což nevyšlo, ale jsme rádi, že to dopadlo dobře," hodnotil Chadim a prozradil, že proti Japonsku začne nadhazovat Ondřej Satoria.

