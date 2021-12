Íránský sportovec uprchl z mistrovství a žádá o azyl. Bál se mučení a popravy

Je to příběh jak z akčního trháku. Jenže Íránec Amir Asadoláhzádeh není hercem a jeho příběh o útěku z hotelu během světového šampionátu v silovém trojboji Norsku není filmem, nýbrž krutou a hrůzu vzbuzující realitou. První část svého úprku před tyranií zvládl a teď žádá v Norsku o azyl. V případě návratu do své domoviny, kde vládne tvrdý nábožensko-politický režim, by ho čekalo přinejlepším vězení, mučení a v krajním případě i trest smrti.

Foto: @FlorenceIran, Twitter Íránský vzpěrač Amir Asadoláhzádeh v akciFoto : @FlorenceIran, Twitter

Článek Režim útlakem sportovců demonstruje sílu, populární sportovce také zneužívá k vylepšení vlastní image. Ví to i silák Asadoláhzádeh, který v listopadu odcestoval s íránským týmem na MS do norského Stavangeru. Když na něj vedení mužstva začalo tlačit, aby na pódiu propagoval íránský režim, sportovec politiku do sportu zatahovat odmítl. Jednatřicetiletý závodník si asi v půlce šampionátu uvědomil, že musí za každou cenu pryč. Vzal si jen to nejpotřebnější a v půl čtvrté ráno utekl z hotelu. Pronásledovala ho hrozba trestu smrti „Rychle jsem běžel k autobusovému nádraží, ale dorazil jsem tam o pět minut později. Byla tma a byl jsem strašně vystresovaný," přiznal sportovec v rozhovoru pro americkou stanici CNN. „Když jsem čekal na další spoj, přemohla mě paranoia. Neměl jsem na výběr. Běžel jsem plnou rychlostí kolem hotelu zpět na čerpací stanici. Tam jsem požádal muže, aby mě dostal do taxíku. Odjel jsem do sousedního města a tam několik hodin čekal na další autobusový spoj do Osla," popisoval Asadoláhzádeh. Foto: @HelenaAva12, Twitter Íránský vzpěrač Amir Asadoláhzádeh po vítězném závoděFoto : @HelenaAva12, Twitter „Byl jsem hrozně nervózní, bál jsem se, že mě najdou. Na jedné ze zastávek jsem vystoupil z autobusu a hodil telefon do vody," dodal vzpěrač. Do hlavního města se mu podařilo dostat v pořádku, když na nádraží v Oslu ale uviděl jednoho ze členů týmu, dal se znovu na útěk a zastavil se asi až po třech kilometrech. „Jsem si stoprocentně jistý, že kdybych se vrátil domů tak budu čelit věznění, mučení a možná ještě něčemu horšímu – popravě," uzavřel své vyprávění pro americké médium. K útěku ho dotlačil režim Asadoláhzádeh byl v Íránu uznávaným sportovcem. Měl za sebou vynikající kariéru ověnčenou několika íránskými i asijskými tituly. Svou bronzovou medaili z mistrovství světa klubů na začátku letošního roku věnoval zdravotníkům jako vděk za boj proti koronaviru. Pěkné gesto. Vedení týmu to tak ale nepřipadalo a začalo sportovci vyhrožovat. Vyčítali mu, že svou medaili nevěnoval bývalému veliteli jednotek Kuds Kásimu Sulejmánímu, který byl zabit při náletu amerického bezpilotního letounu v roce 2020. Tlak vystupňoval na listopadovém šampionátu. Vedení družstva mu naznačovalo, že svou chybu může napravit tím, že v Norsku bude závodit v trikotu s podobiznou zabitého velitele Sulejmáního. Asadoláhzádeh odmítl i proto, že by ho čekala diskvalifikace. Vedení týmu mu začalo znovu vyhrožovat, tentokrát smrtí. Situace byla už neúnosná a íránský sportovec nakonec zvolil útěk. V Norsku teď čeká na politický azyl. Popravy sportovců nejsou v Íránu žádnou výjimkou. V letošním roce úřady popravily zápasníka Mehdího Alího Hosejního a jen pár měsícům před tím jeho kolegu Navída Afkariho. Bojové sporty Krutý rozsudek vykonán! Zápasníka Afkariho popravili

