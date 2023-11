Judistka Bodnárová skončila pátá na ME třiadvacítek

Judistka Tereza Bodnárová prohrála souboj o bronz na mistrovství Evropy do 23 let v Postupimi a skončila pátá. Jednadvacetiletá členka příbramského klubu v souboji o cenný kov v nejnižší kategorii do 48 kilogramů podlehla Maďarce Rebece Ritě Koszegiové.

Foto: Český svaz juda Ilustrační foto.

Článek Bodnárová měla v Německu šanci stát se pátou Češkou s medailí z ME třiadvacítek a dohromady s muži celkově desátou. Jako poslední se to povedlo Věře Zemanové před třemi lety v Poreči. Bojové sporty Nejradši bych ho zrušil. Krpálka zastavilo kontroverzní pravidlo, chuť si spraví na tuňácích

Reklama