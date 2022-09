Kanoistka Fišerová obhájila celkové vítězství v SP vodních slalomářek

Celkovým triumfem Fišerová navázala na Jiřího Prskavce, který si v sobotu v Katalánsku třetí vítězství v seriálu SP v kariéře pojistil finálovou výhrou. Vít Přindiš byl v konečném pořadí druhý.

"Moc si to užívám. Je to neuvěřitelné obhájit světové prvenství. A tím, že jsem na to necílila, tak mě to o to víc těší," uvedla Fišerová v tiskové zprávě. "Já jsem se vůbec nesoustředila na to celkové pořadí. Snažila jsem se zkoncentrovat tak, abych zajela finálovou jízdu trošičku podle plánu a nedělala tam žádné zbytečnosti třeba jako v Pau," konstatovala.

Fišerová, jež v sobotu vybojovala celkové třetí místo mezi kajakářkami, figurovala před finále na druhém místě. Cestu k obhajobě jí naplno otevřela dosud vedoucí žena průběžného pořadí Mallory Franklinová, která nepostoupila z dopoledního semifinále. Fišerová ji díky dvojnásobným bodům za poslední závod o 17 bodů přeskočila.

Gabriela Satková se díky stříbru posunula na konečné páté místo. Její sestra Martina, která tentokrát stejně jako Franklinová ztroskotala v semifinále, skončila osmá. Druhé vítězství v kariéře uniklo Satkové o pouhých šest setin, o které prohrála s Němkou Andreou Herzogovou.

"Já jsem úplně nadšená. Vůbec jsem nevěděla, že jsem jela tak rychle. Když jsem dojela do cíle a viděla jsem, že jsem druhá, tak jsem měla hroznou radost. Minulý víkend jsem vyhrála svoji první medaili ze svěťáku a teď mám další," radovala se mistryně Evropy do 23 let a česká šampionka Satková.

Českým kanoistům se v Seu nedařilo. Z trojice reprezentantů prošel do finále jen Václav Chaloupka, po padesátisekundové penalizaci za neprojetí branky v něm ale obsadil až deváté místo. Vojtěch Heger skončil v semifinále dvanáctý, Lukáš Rohan byl na 27. místě.

"Tak jsem se s tím už od začátku pral a neklouzalo to tolik, jak v tom semifinále. Letos prostě zvládnout ty dvě jízdy v těch dvou hodinách mi dělá problém. Vím, že příprava nebyla úplně optimální, myslím, že teď trochu fyzicky ztrácím a je samozřejmě jenom na mně, abych s tím něco udělal do příštího roku. Ale jsem zklamaný. Semifinále se mi jelo suprově, doufal jsem, že na to navážu i ve finále, ale to tomu bylo na míle vzdálené. Mrzí mě to," konstatoval Chaloupka.

Celkové hodnocení díky finálovému triumfu poprvé v kariéře ovládl Francouz Nicolas Gestin, který těsně přeskočil dvojici Slovinců. Dosud vedoucí Luka Božič dnes skončil třetí a s Gestinem prohrál o sedm bodů. Olympijský šampion Benjamin Savšek ztroskotal v semifinále.