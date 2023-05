Kočař získal stříbro na mistrovství světa v terénním triatlonu

„Pro mě je to super výsledek. Jako cíl jsem si dal medaili, což se mi povedlo, takže musím být spokojený. Ale stejně mě mrzí, že jsem nevyplaval trochu líp, pak by se mi možná podařilo vyhrát," řekl Kočař, jemuž po dnešku chybí do sbírky z MS jen zlato. "Asi se o něj ještě pokusím," uvedl s úsměvem český reprezentant, jenž bude na multisportovním MS na Ibize ještě v neděli závodit v dlouhém triatlonu.