Kostelecký po zranění ramene a dovolené opět střílí

V květnu oslaví 47. narozeniny, na konec kariéry ale olympijský vítěz z Pekingu 2008 nemyslí. „Pařížská olympiáda je sice nadohled, o účastnická místa se bude bojovat už letos, ale pořád je to víc než dva roky. V mém věku si nekladu dlouhodobé cíle, bude záležet na zdraví a motivaci, kterou stále mám. Významnou roli v tom hraje i fakt, že mám skvělého parťáka a kamaráda Jirku Liptáka. V Tokiu mě porazil, ve finále svěťáku jsme si první a druhou pozici vyměnili. Ve dvou se nám to opravdu lépe táhne, zvlášť když bydlíme tři kilometry od sebe," rozpovídal se Kostelecký.

Co se týká zimní přípravy, má už několik let osvědčený recept. „Připravoval jsem se klasicky po svém. Posilováním, tréninkem kardia, saunou. Jen to rameno program trochu změnilo. Není důvod k obavám, že by něco chybělo. Docela si užívám i to, že nemusíme zatím nikam cestovat. Vrchol sezóny, světový šampionát, kde budou ve hře čtyři místa pro Paříž, je až koncem září. Myslím si, že by pro nás mohlo být i prospěšné, že jsme letos začali trochu později," konstatoval.