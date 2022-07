Kuf, Vlach, Polívka a Křenková postoupili na MS v pětiboji do finále

Pětibojaři byli v Egyptě v akci třetí den po sobě, poté co absolvovali v úterý kvalifikaci, ve středu základní šermířské kolo a ve čtvrtek semifinále.

"Tady v tom závodě je to opravdu těžké. My jsme dneska začínali relativně brzy, takže jsme strávili poměrně velkou část toho závodu na přímém sluníčku, což tady v Egyptě není úplně super zážitek. Ale jsem rád, že si to budu moct zopakovat ještě jednou za dva dny," uvedl v tiskové zprávě Kuf, který se mezi osmnáct finalistů probojoval přímo ze šestého místa ve své semifinálové skupině.