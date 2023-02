Lafata na lyžích nechce Dočkalovi udělat ostudu. Bořek nemohl nic ztratit, skončil nedávno, říká

„Výzvám se nevyhýbám, takže jsem s radostí přijal. Deset let jsem na běžkách nestál. Doufal jsem, že budu moct tuto zimu trošku potrénovat, ale podmínky mi do karet úplně nehrály. Nicméně se moc těším," prohlašuje Dočkal.

Lafata poprvé cílem projel v čase 5:16:08. „Tehdy bylo blbý počasí, z něho jediného mám strach. Nerad bych se vymlouvat, ale všichni říkali, že bylo nejhorší snad za celou historii závodu. Takže doufám, že teď to bude jen lepší a užijeme si to lépe," věří Lafata, který je z generace fotbalistů, která ještě zažila běžky jako součást kondiční přípravy.

Tehdy běžel například s jabloneckým parťákem Lubošem Loučkou, dnes asistentem ve Spartě. „Jeden pán nás tehdy předjížděl a Loukovi říkal, že vypadá, jako by to jel už podruhý," směje se i po letech Lafata. Zatímco on poté přestoupil do Sparty a další rok již vynechal, Loučka běžel a o téměř půlhodiny zrychlil na čas pod pět hodin.