L'Estran s žokejem Bartošem vyhrál počtvrté Velkou cenu Merana

V 83. ročníku největšího překážkového dostihu v Itálii devítiletý hnědák zvítězil o dvě a čtvrt délky. Druhý v neděli doběhl First of All, kterého trénuje Pavel Tůma, a třetí byl L'Estranův kolega ze stáje Josefa Aichnera Gangster de Coddes v sedle s Pavlem Složilem mladším.

"Bál jsem se First of Alla až ke konci. Za poslední překážkou jsem byl hodně dlouho vepředu a už neměl motivaci s někým bojovat," řekl žokej Bartoš serveru iSport.cz po dostihu na 5000 metrů o 250.000 eur (6,2 milionu korun).

"First of All šel hodně zvenčí, a tak ho L'Estran moc necítil. Bál jsem se, že přilítne, ale kůň naštěstí makal až do konce. Nezadíval se na publikum, vydřel to," dodal Bartoš, který se vrátil k dostihům po těžkém zranění.