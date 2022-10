Louda obhajuje na badmintonovém Czech Open titul, jedničkou bude Svendsen

"Je to spíše zavazující. Žebříčkové postavení sice o něčem svědčí, ale nehraje to až takovou roli. Chci se dobře připravit na začátek kvalifikace na olympijské hry, která bude jedničkou," uvedla v tiskové zprávě badmintonistka, jež ve Štěrboholích vyhrála dva české tituly. "Není to obrovská hala, jako jsou ty v zahraničí, což by mohlo českým hráčům, kteří vyrůstali v sokolovnách a v tělocvičnách, vyhovovat," doplnila Švábíková.