Matka portorické střelkyně zemřela po zásahu zbloudilou kulkou do hlavy

Matka portorické střelkyně Yarimar Mercadové Martínezové v USA v neděli zemřela po té, co ji o den dříve doma zasáhla kulka do hlavy. Podle policie střelec nemířil na ni, ale na muže, který se pohyboval u jejího domu. Ten byl trefený jen do nohy a přežil. Olympionička Mercadová Martínezová okamžitě po tragické události odcestovala do Connecticutu z brazilského Ria de Janeiro, kde se měla zúčastnit závodu Světového poháru ve střelbě ze vzduchové pušky.

Foto: @ facebook Yarimar Mercado Martinez Portorická střelkyně Yarimar Mercadová Martínezová.Foto : @ facebook Yarimar Mercado Martinez

Článek Se svým neštěstím se sportovkyně svěřila na instagramu. "Maminko, maminko moje nejmilejší. Je taková spousta věcí, které se od tebe potřebuji naučit, nezasloužila sis ani v nejmenším to, co se ti stalo. Není fér, mami, že jsi odešla tak brzy a já byla tak daleko a nemohla jsem nic udělat. Ani jsem se s tebou nemohla rozloučit," napsala ve španělštině. V pátek jí matka volala, aby s ní naplánovala obnovení manželského slibu s otcem v Portoriku. "Proč ty? Proč takhle? Jenom jsi seděla ve svém malém domě a šila jsi jako vždy," uvedla účastnice olympijských her v Riu a Tokiu. https://www.facebook.com/yarimar.mercadomartinez/posts/10226027715814827 Policie je přesvědčena, že střelba neměla se šestapadesátiletou Mabel Martínezovou nic společného. Konflikt podle šéfa policie ve městě Waterbury Fernanda Spagnola vznikl v souvislosti s obchodem s drogami. "Byl to rozhodně náhodný, tragický akt násilí. Ona byla u sebe doma, nebyla zamýšleným cílem," řekl agentuře AP. Pachatel zatím nebyl dopaden. Rodina chce tělo Mabel Martínezové převézt do Portorika, aby se s ní mohli naposledy rozloučil další příbuzní i přátelé. Střelkyně Mercadová Martínezová požádala na facebooku o finanční dary jako příspěvek na transport. Ostatní sporty Střelec Přívratský byl na Světovém poháru v Riu čtvrtý ve vzduchové pušce

