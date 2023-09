Na mistrovství světa beachvolejbalistů v Mexiku budou dva české páry

Perušič se Schweinerem, kteří se na MS představí potřetí, narazí ve skupině na Brazilce Evandra s Arthurem, Kubánce Jorgeho Alaya s Noslenem Díazem a domácí dvojici Ricardo Galindo, Isaías Aguirre. „Evandro a Arthur jsou velmi silný tým, nicméně z prvního koše je to jeden z těch hratelnějších. Oproti tomu Kubánci ze třetího koše jsou velmi těžký los. To znamená, že skupina podle mě bude hodně vyrovnaná a zamotaná,“ řekl ČTK Perušič.

„Jsou tam daleko náročnější skupiny na postup. Já bych to ale nerada zveličovala, protože přeci jen jsou to týmy, které jsou na mistrovství světa a budou stejně jako my chtít vyhrávat. Paraguayky nejsou vůbec jednoduchý tým. Máme s nimi už nějakou zkušenost na tour. Jsou to holky hrabavý, takže myslím si, že to může být klíčový zápas naší skupiny,“ uvedla Hermannová.