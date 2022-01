Mladí čeští squashisté vybojovali pět medailí

Squashisté byli zvyklí na to, že cestují na turnaje po celé Evropě. V covidové době se ale vše změnilo, poslední turnaj pro juniory se odehrál v březnu 2020. Až nyní přišel pražský Czech Junior Open. „Všechny týmy byly nadšené, že si děti zase mohly zahrát na turnaji. Mezinárodní měření je pro ně velmi důležité," potvrdil Fořter s tím, že původně mělo na akci do hlavního města zavítat více než 200 hráčů. „Někteří si to rozmysleli, protože měli pozitivní cest před cestou, nebo obavy z případné karantény. Jinak jsme měli před pandemií dvojnásobnou účast, byli jsme zvyklí organizovat akce pro 300 dětí," dodal.

Čeští hráči nakonec vybojovali pět medailí. V kategorii do 13 let zazářila Anna Zelenková, která ve finále porazila soupeřku z Irska. Druhé místo bral mezi hráči do 15 let Vojtěch Martinovský a medaili stejné hodnoty získala Tamara Holzbauerová v nejstarší vypsané kategorii „Finále bylo velmi náročné, nepřišla jsem na recept na soupeřku, takže byla v převaze a dařilo se jí úspěšně útočit," posteskla si Holzbauerová.