Moderní pětibojaři byli na ME třetí v soutěži týmů

Pro Vlacha byl nedělní bronz druhou medailí z ME. V úterý společně s Janem Kufem, jenž nepostoupil do finále individuální soutěže, vyhrál závod štafet. "Pro mě byla celá individuální soutěž kvůli šermu docela boj. Dnešek byl asi nejpovedenější, tak jsem relativně spokojený s tím, jak jsem se dokázal ještě na některých disciplínách srovnat. To, že nakonec máme i placku z družstev, už je jen takové příjemné zakončení," uvedl Vlach na svazovém webu.