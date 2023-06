Na Evropské hry do Polska pojede rekordní výprava 248 českých sportovců

Na třetí ročník Evropských her, které se uskuteční od 21. června do 2. července v Polsku, pojede rekordní výprava 248 českých sportovců. Novinářům to na dnešním setkání řekl šéf výpravy Martin Doktor. V nominaci je i kompletní atletický tým, který bude mít v rámci Evropských her mistrovství Evropy družstev, ale jeho složení bude svaz definitivně schvalovat příští týden.

Foto: Luboš Pavlíček, ČTK Český reprezentant Ondřej Cink na archivním snímku

Článek Evropské hry budou mít centrum v Krakově, ale celkem se odehrají v jedenácti polských městech. Sedm tisíc sportovců bude dvanáct dní soutěžit v 29 sportech. Dvanáct sportů zde bude mít evropský šampionát, v devatenácti sportech se bude nějakým způsobem bojovat o olympijskou kvalifikaci. Buď se budou přímo rozdělovat olympijské kvóty, nebo se budou získávat body do olympijského žebříčku. Nejvýznamnějším kvalifikačním turnajem jsou Evropské hry pro boxery, k dispozici zde bude 22 míst pro muže a stejný počet pro ženy. Česko obsadilo všechny sporty s výjimkou plážové házené a breakingu. "Máme skoro dvojnásobnou výpravu, než jsme měli minule. To pro nás znamená vyšší náklady i vyšší náročnost z hlediska zajištění. Když připočtu, že sporty probíhají na relativně velkém území, o to složitější to bude. Jsou to relativně velké dojezdové vzdálenosti. Ve Wroclawi máme střelbu, která bude fungovat jako samostatná jednotka. V Chorzówě atletika bude taky fungovat odděleně od nás," řekl Doktor. Vadlejch chybí V atletické nominaci chybí stříbrný olympijský medailista Jakub Vadlejch, místo něj by měl o body v hodu oštěpem bojovat Martin Konečný. V aktuálním návrhu nominace je také tyčkařka Amálie Švábíková, která kvůli zranění kotníku musela vynechat pondělí Odložilův memoriál. "Atletická nominace se nejvíc může změnit," řekl Doktor. Atletické soutěže obvykle bývají na Evropských hrách specifické. V Baku 2015 se v rámci Evropských her konala třetí liga mistrovství Evropy družstev a v roce 2019 měla v Minsku premiéru inovativní soutěž smíšených družstev DNA. Tentokrát se na Slezském stadionu v Chorzówě uskuteční všechny výkonnostní úrovně ME družstev včetně té elitní, kde bude bojovat český tým. Budou se rozdělovat i individuální medaile v jednotlivých disciplínách, které se určí pořadím napříč divizemi. Na prvních Evropských hrách v Baku získala česká výprava sedm medailí, před čtyřmi lety v Minsku vybojovali čeští sportovci třináct cenných kovů. Aktuální medailové ambice šéf výpravy Doktor zatím nedokázal odhadnout. "To je tak nová výprava, že vůbec nevím. Ani jsem si ještě nedělal odhad, kolik těch medailí může být," poznamenal. Do akce půjde Fuksa Vysoké ambice budou mít vodní slalomáři, kteří pravidelně získávají na kontinentálním šampionátu cenné kovy. V rychlostní kanoistice bude závodit jedenáctinásobný evropský šampion Martin Fuksa. Ten pojede jen pětistovku na singlu i na deblu s bratrem Petrem. Kilometrové distance v programu Evropských her nejsou, protože se do areálu v Krakově nevejdou. "Je to malé jezero, takový koupák. Klub tam je, ale asi trénují na řece, ne na tom jezírku," přiblížil Doktor, dvojnásobný olympijský šampion v rychlostní kanoistice z Atlanty 1996. Tradičně silní budou sportovní střelci. V cyklistice bude závodit bronzová medailistka z loňského ME v disciplíně BMX freestyle Iveta Miculyčová nebo biker Ondřej Cink. Naděje mohou mít moderní pětibojaři. V šermu bude soutěžit bronzový olympijský medailista Alexander Choupenitch. Judisté budou mít jen soutěž družstev, do níž se nezapojí dvojnásobný olympijský šampion Lukáš Krpálek. V programu jsou olympijské i neolympijské sporty včetně netradičních, jako je padel nebo teqball. Vedle letních sportovních odvětví se bude soutěžit i ve skocích na lyžích. Letní varianta tohoto sportu, který je v Polsku velmi populární, se uskuteční v Zakopaném. Ostatní sporty Biker Cink nepojede závod v Novém Městě na Moravě