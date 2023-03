Na Evropských hrách může být téměř 200 českých sportovců, řadě z nich půjde o OH

Centrem Evropských her bude Krakov, ale bude se soutěžit ještě v deseti dalších polských městech. Necelých sto dní před touto akcí má Česko jisté 89 míst. "A zároveň je jasné, že na evropském šampionátu družstev, který je součástí Evropských her, bude v nejvyšší divizi reprezentovat 46 českých atletů. Celkově očekáváme, že ve výpravě bude až téměř dvě stě sportovců," uvedl Doktor v tiskové zprávě.

Na Evropských hrách bude 26 sportů včetně osmnácti olympijských. Soutěžit se bude v atletice, střelbě, lukostřelbě, rychlostní kanoistice i vodním slalomu, stolním tenisu, basketbalu 3x3, šermu, moderním pětiboji, sedmičkovém ragby, triatlonu, judu, synchronizovaném plavání a skocích do vody, badmintonu, boxu, lezení, taekwondu, v cyklistice na horských kolech a také v nových olympijských disciplínách - BMX freestyle a breakingu.

Pro řadu sportů jsou Evropské hry součástí olympijské kvalifikace. Někde je možné přímo vybojovat místa pro Paříž, v jiných odvětvích se budou získávat body do olympijského žebříčku. "Například pro box jde o vůbec největší kvalifikační turnaj. O zisk míst budou bojovat také střelci, vodní slalomáři, moderní pětibojaři, lukostřelci či stolní tenisté. Vítězové turnajů v sedmičkovém ragby si také zajistí postup na hry, druhý a třetí tým pak projde do kvalifikačního turnaje. Těší nás, že v tomto sportu máme zastoupený ženský i mužský tým," uvedl Doktor, jenž bude podobně jako na olympijských hrách šéfem české výpravy.

Evropské hry budou do určité míry též testem pro OH v Paříži. "Budou specifické tím, že se konají na mnoha místech. Pro nás to bude z hlediska zajištění akce i trénink na hry v Paříži. Protože například střelci budou samostatně ve Vratislavi, podobně jako při olympijských hrách v Chateauroux," přiblížil Doktor.