Návrat Rusů? S nimi by byly závody neregulérní, připomíná kouč české reprezentace

Například Martin Vlach jako současná česká jednička za tu dobu podstoupil osm antidopingových testů. „Rusové a Bělorusové objektivně testováni nejsou, nemusí poskytovat informace o svém místě pobytu, takže pokud by se teď vrátili do soutěží, budou neregulérní. A to se nebavíme o rozměru etickém a politickém," líčí reprezentační kouč.